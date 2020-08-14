باشرت مصالح أمن ولاية بشار، اعتماد برنامج عمل تكميلي مرافق لتنفيذ القرارات الصادرة، بعد تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي.

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بشار فإن برنامج العمل يشمل في محاوره تفعيل وتكثيف عمليات المراقبة للمحال التجارية والنشاطات المصنفة، وهذا بالتنسيق مع المصالح المختصة لمديرية التجارة، أين يتم الوقوف على مدى التزام وتطبيق التجار للتعليمات الصحية الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء، حتى لا تصير هذه الأماكن بؤرا لانتشار الوباء، مع تحسيس وتوعية الزبائن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية الصحية.

كما تسهر المصالح المختصة للشرطة، على ضمان صحة المستهلكين خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد ارتفاعات محسوسة في درجات الحرارة، أي يتم الوقوف على مدى احترام التجار وأصحاب النشاطات المصنفة، لشروط حفظ السلع، احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، مراقبة تواريخ نهاية الصلاحية للمواد الغذائية الاستهلاكية، الحيازة على الرخص الخاصة لممارسة الأنشطة التجارية ومكافحة ظاهرة تغيير النشاط (النشاطات التجارية الموسمية) وكذا مراقبة مدى تطابق الأنشطة مع السجل التجاري المتحصل عليه. وحسب ذات البيان ولاعتبار إقرار الفتح التدريجي للمساجد، وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه، تواصل مصالح أمن ولاية بشـار، نشاطاتها التوعوية والتحسيسية في الميدان، للمحافظة على صحة المواطنين بالتأكيد على الالتزام الصارم بارتداء القناع الواقي، احترام وتنظيم التباعد الجسدي، وضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين، وهي الشروط المفروضة أيضا للفتح التدريجي للمساجد، يضاف إليها وقائيا دعوة كل مصلي لاستعمال سجادته الشخصية، وتنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة مسار الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين وقاية لهم وحفاظا على المصلحة العامة.