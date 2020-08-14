أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، عن عقد لقاء بالنادي الوطني للجيش، بين مصالح الوزارة و مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين، الأسبوع المقبل، حسب ما أفاد بيان الوزارة اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه"مواصلة لسلسلة اللقاءات التي تنظمها المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين، بغرض دراسة انشغالاتهم الطبية والاجتماعية والبحث عن الحلول المناسبة لكل فئة، تعلم وزارة الدفاع الوطني عن عقد لقاء في غضون الأسبوع المقبل بالنادي الوطني للجيش يحضره ممثلون عن الفئات المذكورة، وستتم دعوتهم لحضور هذا اللقاء بالطرق المعمول بها".

تأتي هذه المساعي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الحريصة على التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف، وفق المصدر.