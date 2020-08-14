أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أوت إلى 178 قتيلا، وإصابة 6 آلاف شخص تقريبا، فيما لا يزال 30 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، اليوم الجمعة، إن الانفجار أثر على العمليات في ستة مستشفيات، وألحق أضرارا بأكثر من 20 عيادة في أكثر مناطق بيروت تضررا من الانفجار.

وأضاف التقرير أنه "كشف تقييم أولي سريع داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا عن الانفجارات، أنه من بين 55 منشأة طبية، نصفها فقط تعمل بكامل طاقتها وأن حوالي 40 بالمائة عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل".

وغير الانفجار وجه العاصمة اللبنانية وأجبر الحكومة على الاستقالة، بينما وافق مجلس النواب اللبناني، الخميس، على حالة الطوارئ في بيروت في أول جلسة له منذ الانفجار المأساوي الأسبوع الماضي، مما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي وانعدام اليقين السياسي.