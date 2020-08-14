تواصل الجزائر تسجيل أقل من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 477 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 37664 حالة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بالجائحة رفعت العدد الإجمالي إلى 1351 وفاة.

فيما يخص حالات التعافي فقد بلغ عددها الإجمالي 26308 منها 304 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يتواجد 46 مريضا في العناية المركزة.