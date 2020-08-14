سطرت مصالح أمن ولاية تيبازة مخطط أمني لضمان التغطية الأمنية تحسبا للفتح التدريجي للشواطئ وأماكن الترفيه والراحة بداية من غد السبت.

وأشار بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة أنه تحسبا للفتح التدريجي للشواطئ وأماكن الترفيه والراحة، سطرت مصالح أمن ولاية تيبازة، مخططا أمنيا خاصا لضمان التغطية الأمنية على كافة الشواطئ وأماكن الترفيه والراحة المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بتنصيب مراكز شرطة عبر كافة الشواطئ وتسخير 150 شرطي من مختلف الرتب معززا بالعنصر النسوي من فرق حراسة وتأمين الشواطئ و المصطافين، مدعمة بمركبات مهيأة وتجهيزات تقنية حديثة، تماشيا والبروتوكول الصحي المعلن من قبل السلطات العليا للوقاية والحد من فيروس كورونا.

ويسهر المخطط الأمني على فرض الالتزام الصارم باحترام الإرتداء الإجباري للقناع الواقي، إحترام وتنظيم التباعد الجسدي، تشديد الرقابة على النشاطات التجارية والأماكن المعنية بالفتح ومنع النشاطات الغير مرخصة على الطريق العام.

وأضاف البيان أنه وبالموازاة مع ذلك ،يتم تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي وفق مقاربة إجتماعية تهدف إلى تنمية الوعي الجماعي، من أجل الحفاظ على الصحة العمومية.