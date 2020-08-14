توفي شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح بليغة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على الطريق الوطني رقم1 جنوب مدينة المنيعة (غرداية)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وقد قع الحادث على بعد 160 كلم جنوب المنيعة في اتجاه عين صالح (تمنراست) إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، مخلفا قتيلين بعين المكان وستة جرحى تم نقلهم على التوالي إلى مصلحتي حفظ الجثت والاستعجالات لمستشفى محمد شعباني بالمنيعة، يضيف المصدر.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتوضيح ملابسات هذا الحادث.