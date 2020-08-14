بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 37664 حالة، منها 477 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

ولم تسجل 17 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 18 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت الجزائر العاصمة أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ59 إصابة تليها عنابة بـ48 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3924 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ2976 حالة ثم البليدة بـ2808 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3924 (+59)

وهران: 2976 (+26)

البليدة: 2808 (+17)

سطيف: 2735 (+14)

قسنطينة: 1348 (+10)

باتنة: 1226 (+40)

بجاية: 1201 (+14)

ورقلة: 1144 (+0)

تيبازة: 1071 (+17)

الجلفة: 1013 (+2)

بسكرة: 1006 (+9)

المسيلة: 993 (+19)

الوادي: 976 (+0)

البويرة: 886 (+27)

تلمسان: 831 (+17)

عنابة: 827 (+48)

تيارت: 796 (+5)

المدية: 651 (+8)

عين الدفلى: 625 (+23)

بومرداس: 606 (+0)

الأغواط: 598 (+0)

تبسة: 592 (+15)

مستغانم: 579 (+13)

أدرار: 571 (+14)

خنشلة: 561 (+0)

عين تموشنت: 560 (+5)

تيزي وزو: 555 (+0)

أم البواقي: 548 (+5)

جيجل: 444 (+23)

قالمة: 408 (+5)

غرداية: 399 (+5)

برج بوعريريج: 394 (+2)

سكيكدة: 366 (+21)

سيدي بلعباس: 356 (+0)

تيسمسيلت: 336 (+0)

معـسكر: 321 (+0)

ميلة: 319 (+3)

بشار: 314 (+0)

سوق أهراس: 269 (+4)

نعامة: 247 (+0)

البيض: 225 (+0)

الطارف: 192 (+0)

تمنراست: 192 (+0)

الشلف: 188 (+6)

تندوف: 161 (+1)

غليزان: 152 (+0)

إليزي: 113 (+0)

سعيدة: 61 (+0)