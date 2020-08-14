يبدو أن الجناح الدولي الجزائري، رشيد غزال، سيبقى لموسم إضافي بنادي فيورونتينا الإيطالي، وفق ما نشره موقع "فيورونتينا نيوز"، مستدلا بمصادر من إدارة فريق "لا فيولا".

ونشر الموقع: "قررت إدارة فيورونتينا تمديد عقد إعارة رشيد غزال من نادي ليستر سيتي الإنجليزي (البطولة الإنجليزية الممتازة)، بمناسبة فترة الانتقالات الصيفية الحالية"، مشيرا أن مدرب الفريق الإيطالي، جيسيبي لاشيني، معجب بقدرات الدولي الجزائري.

فبعد موسم قضاه اللاعب السابق لنادي موناكو الفرنسي على دكة البدلاء في أغلب مباريات، استفاق غزال خلال الجولات الأخيرة من البطولة الإيطالية، حيث أصبح أحد الخيارات المهمة للمدرب جيسيبي، والذي أعجب بمردود اللاعب ورغبته في مواصلة المغامرة مع نادي منطقة فلورونس".

ويحمل عقد رشيد غزال بند شراء اللاعب بقيمة 10 ملايين يورو، حسب وسائل الإعلام.