لقي شخص حتفه اليوم الجمعة فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بقطار لنقل البضائع على مستوى ممر غير محروس للسكة الحديدية بقرية سوليث بالمخرج الغربي لمدينة برج بوعريريج والمحاذي للطريق الوطني رقم 5 في جزئه الرابط بين بلديتي برج بوعريريج و اليشير, حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي وقع بين قطار يتألف من 15 عربة يعمل على خط الجزائر العاصمة-برج بوعريريج و شاحنة ذات مقطورة، تسبب في هلاك عامل بورشة مجاورة لموقع الحادث و جرح زميل له فيما تعرض سائق القطار و مرافقه لإصابات خفيفة.

و قد نقل المصابان إلى مستشفى لخضر بوزيدي فيما حولت جثة الشخص المتوفى من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

للإشارة، فتحت مصالح الدرك الوطني و كذا الفرقة التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.