صنف موقع "سو فووت" الفرنسي أغنية مجموعة "أولاد البهجة" المساندة لاتحاد الجزائر "لا كازا ديل مورادية" في المركز الثاني ضمن تصنيف يضم 50 أغنية "أسطورية" للأنصار في ملاعب كرة القدم عالميا.

وأكد الموقع المذكور أن الأغنية رددها آلاف المتظاهرين الجزائريين سنة 2019 خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف معد التقرير أنه قبل تحولها إلى مثابة "نشيد الحراك"، تم ترديد الأغنية في المدرجات من قبل أنصار اتحاد الجزائر، حيث تصف الأغنية حالة اليأس التي وصل إليها الشباب الجزائري.

وحسب نفس الموقع الالكتروني تتميز الأغنية باللحن القوي والكلمات البسيطة المعبرة، التي تروي حالة الجزائر خلال أربع عهدات رئاسية للرئيس السابق، كما أن كاتب الكلمات تنبأ بعزم النظام آنذاك ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة والتي كانت القطرة التي أفاضت الكأس وأدت إلى انتفاضة شعبية عارمة.

وتجاوزت "لا كازا ديل مورادية" عدة أغاني عالمية أهمها الأغنية الشهيرة "لن تسير وحيدا أبدا" التي ترددها جماهير نادي ليفربول الانجليزي.