أدان حزب الحرية والعدالة اليوم الجمعة بقوة اتفاق "تطبيع العلاقات" بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ووصفه بـ"طعنة جديدة" في جسد الأمة العربية و"خيانة" للقضية الفلسطينية.

وأكد الحزب في بيان تلقت "وأج" نسخة منه أنه "يدين بقوة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المغتصب للقدس ولأرض فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا جنوب لبنان، ويعتبره طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الإسلامية وخيانة للقضية الفلسطينية وتشجيعا لهذا الكيان السرطاني على العدوان والتوسع".

وقالت ذات التشكيلة السياسية أن اتفاق "تطبيع العلاقات" هذا "يشكل خرقا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية"، داعية إلى "إعادة التمثيل الشامل للجمهورية العربية السورية" في المنظمة العربية.

ودعا حزب الحرية والعدالة إلى "تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق ماديا وعسكريا وسياسيا".