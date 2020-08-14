حقق نادي بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، فوزا بنتيجة تاريخية على نادي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا استقرت عند ثمانية أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف اللقاء الذي أقيم بمدينة لشبونة البرتغالية كل من مولر ( 3 د، 31 د)، بيريسيتش 21 د، غنابري 27 د، كيميتش 63 د، لوفاندوفسكي 82 د وكوتينيو (85 د، 89 د) للبايرن، وألبا ضد مرماه 7 د وسواريز 57 د للبارصا.

وسيواجه النادي البافاري في النصف نهائي الفائز من لقاء مانشستر سيتي الانجليزي وليون الفرنسي الذي سيقام غدا السبت على نفس الملعب.

وتم التعرف على منشطي النصف نهائي الأول، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نادي ليبزيغ الألماني.