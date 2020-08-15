أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم السبت عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز "غامالاي" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.