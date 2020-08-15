اقدمت أمس مجموعة من زبائن بريد الجزائر بدائرة الشريعة بتبسة على تنظيم حركة احتجاجية سلمية للمطالبة بتوفير السيولة التي يقول عنها المحتجون إنها منعدمة منذ أكثرمن شهرين في مدينة تجاوزت الـ 100 ألف نسمة وتعيش أزمات على جميع الأصعدة.

وكانت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني قد رفعت عريضة مطلبية لوزير البريد للمطالبة بلجنة تحقيق فورية بمكاتب بريد الشريعة التي تفاقمت فيها أزمة السيولة النقدية ما ولد حالة من الأستياء ينذر بانفجار لا يحمد عقباه .

وبحسب بغض المحتجين فإن زبائن بريد الشريعة دخلوا في رحلات مكوكية للسفر إلى ولايات خنشلة وباتنة وأم البواقي وقسنطينة وسوق أهراس للظفر بمبلغ زهيد من منح التقاعد أو الأجور في ظل معاناة كارثية للشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويناشد مجموع زبائن البريد بالشريعة الوزارة الوصية إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الخفية لتعقد أزمة توفر السيولة في مقابل انفراجها في مدن أخرى.