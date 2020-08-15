حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الإمارات ترتكب خطأ جسيما إذا اعتقدت أنها ستتمكن من تعزيز أمنها واقتصادها من خلال التقرب من الولايات المتحدة والاحتلال، معربا عن قناعته بأن اتفاق التطبيع لن يصب في صالح حكام الإمارات وأمنهم.

وشدد روحاني في كلمة متلفزة ألقاها اليوم السبت على أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس يمثل "خيانة لتطلعات الفلسطينيين والعرب والمسلمين والقدس" لصالح فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة القادمة.

وتابع: "نحذر الإمارات من السماح بالكيان الغاصب بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، لأن حساباتنا معها ستختلف في ذلك الوقت".

وأوضح روحاني أن إيران ستتعامل بشكل مختلف مع الإمارات إذا فتحت المجال للكيان في المنطقة، مضيفا: "نأمل ان تتراجع الإمارات عن خطئها الجسيم وتدرك أن الطريق الذي سلكته خاطئ".