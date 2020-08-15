البليدة: تهيئة وادي بني عزة .. قنبلة نحو الانفجار مجددا
أثار ممثلون عن سكان الحي الهش بني عزة بالمدخل الشمالي لمدينة البليدة، مخاوفهم من وقوع فيضان خطير غير مستعبد، في حال تساقطت الأمطار في هذه الأيام، والمعروفة بأمطار "صلاحة النوادر" ، أو في موسمها، بسبب سمك الإسمنت المستعمل في عملية التهيئة، والذي أدى لارتفاع في سرير الوادي، بنحو 10 إلى 15 سنتيمترا،
في وقت كان يفترض الحفر أكثر نحو العمق، ثم أن الخطر الثاني ، يكمن في خلق وادي فوضوي جديد ، تصب فيه المياه القذرة الجارية من بيوت سكان الحي الفوضوي، وهو ما يجعل من فرضية الانتشار للأمراض قائما أيضا.
المتحدث باسم الحي محمد ب أوضح لـ "الخبر"، أنهم حاولوا منذ أكثر من شهر، لفت انتباه السلطات المسؤولة والوصية، عن الأخطار التي أصبحت تتهددهم ، نتيجة ما اعتبره "التهيئة غير المدروسة "، حيث اعترف بأن مشروع تهيئة الوادي شمل بناء جدران واقية بارتفاع يزيد عن المترين ، والرفع من سرير الوادي بنحو 10 الى 20 سنتيمترا ، في حين تم إهمال السكان والمقدرين بالعشرات ،
وعدم أخذ في الحسبان قنوات صرف مياه التطهير الصحي للعائلات ، وهو ما خلق " واديا " موازيا تجرى به المياه القذرة ، وأن ذلك سيتسبب بكل تأكيد في فيضان محتمل ، ناهيك عن مخاوف من انتشار أمراض وبائية تنتقل عبر المياه، وهم يصرون على ضرورة التدخل و إعادة النظر في الدراسة ، وفي الكوارث المتوقعة ، قبل فوات الأوان ، خاصة وأن المسافة المهيئة لغاية الساعة لم تزد عن الـ 200 متر طولي ، وهو ما يتيح فرصة تدارك تلك الهفوات ـ حسبه ـ ومراجعة الدراسة و ما يعتبرها أخطاء خطيرة في الدراسة ، خاصة وأنهم أصبحوا نقطة سوداء ، و بؤرة لانتشار " الكوليرا " وأمراض السل .
وبدوره كشف رئيس لجنة تهيئة الإقليم عن المجلس الولائي فريد اهنصر، لـ " الخبر " ، بأنه عاين المشروع ، وسيرفع تقريرا مفصلا إلى مرؤوسيه و المسؤولين ، لأخذ قرار بشأن شكوى ومخاوف سكان الحي الهش.