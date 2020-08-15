أثار ممثلون عن سكان الحي الهش بني عزة بالمدخل الشمالي لمدينة البليدة، مخاوفهم من وقوع فيضان خطير غير مستعبد، في حال تساقطت الأمطار في هذه الأيام، والمعروفة بأمطار "صلاحة النوادر" ، أو في موسمها، بسبب سمك الإسمنت المستعمل في عملية التهيئة، والذي أدى لارتفاع في سرير الوادي، بنحو 10 إلى 15 سنتيمترا،

في وقت كان يفترض الحفر أكثر نحو العمق، ثم أن الخطر الثاني ، يكمن في خلق وادي فوضوي جديد ، تصب فيه المياه القذرة الجارية من بيوت سكان الحي الفوضوي، وهو ما يجعل من فرضية الانتشار للأمراض قائما أيضا.

المتحدث باسم الحي محمد ب أوضح لـ "الخبر"، أنهم حاولوا منذ أكثر من شهر، لفت انتباه السلطات المسؤولة والوصية، عن الأخطار التي أصبحت تتهددهم ، نتيجة ما اعتبره "التهيئة غير المدروسة "، حيث اعترف بأن مشروع تهيئة الوادي شمل بناء جدران واقية بارتفاع يزيد عن المترين ، والرفع من سرير الوادي بنحو 10 الى 20 سنتيمترا ، في حين تم إهمال السكان والمقدرين بالعشرات ،

وعدم أخذ في الحسبان قنوات صرف مياه التطهير الصحي للعائلات ، وهو ما خلق " واديا " موازيا تجرى به المياه القذرة ، وأن ذلك سيتسبب بكل تأكيد في فيضان محتمل ، ناهيك عن مخاوف من انتشار أمراض وبائية تنتقل عبر المياه، وهم يصرون على ضرورة التدخل و إعادة النظر في الدراسة ، وفي الكوارث المتوقعة ، قبل فوات الأوان ، خاصة وأن المسافة المهيئة لغاية الساعة لم تزد عن الـ 200 متر طولي ، وهو ما يتيح فرصة تدارك تلك الهفوات ـ حسبه ـ ومراجعة الدراسة و ما يعتبرها أخطاء خطيرة في الدراسة ، خاصة وأنهم أصبحوا نقطة سوداء ، و بؤرة لانتشار " الكوليرا " وأمراض السل .

وبدوره كشف رئيس لجنة تهيئة الإقليم عن المجلس الولائي فريد اهنصر، لـ " الخبر " ، بأنه عاين المشروع ، وسيرفع تقريرا مفصلا إلى مرؤوسيه و المسؤولين ، لأخذ قرار بشأن شكوى ومخاوف سكان الحي الهش.