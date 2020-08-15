بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 12.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2019، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة.

وعزا ذات المصدر ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 إلى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.

و حسب حصيلة وزارة التجارة فإن عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 بالمائة من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت اجمالا 48.046 ملف. وبلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.548.327.205،33 دج .

وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات إجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ 696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة.

و بلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف ما يمثل نسبة50.88 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261،15 دج.

ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش، إلى قسمين، الأول خاص بمراقبة الجودة وقمع الغش والثاني يتعلق بالممارسات التجارية.

فيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة الوزارة الخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري.

كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6.253 حكم أي 37.90 بالمائة من الملفات التي حولت إلى القضاء، و تبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات 206.930.878.00 دج. وفيما يخص التسوية الودية بالتراضي، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي (غرامات المعاملة): 1.285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.655.200.00 دج.

وبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 171 ملف أي بنسبة تقدر بـ 13.31 بالمائة من الملفات المقترحة، بقيمة غرامات المعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة: 71.320.000.00 دج.

أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 31.549 ملف. وبلغ عدد الأحكام الصادرة 9.780 حكم أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع الملفات محل متابعات قضائية، فيما بلغت قيمة الغرامات القضائية: 1.341.396.327،33 دج.

و بخصوص الأحكام الصادرة الخاصة بالشطب من السجل التجاري فقد بلغت ستة (6) أحكام، وفيما يخص ملفات التسوية الودية فقد بلغت 8.399 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تقدر بـ 257.680.416،57 دج. و يبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 4.756، ملف أي بنسبة تقدر بـ 56.63 بالمائة من الملفات المقترحة، حيث قدرت قيمة غرامة المعاملات التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 131.695.261،15 دج حسب حصيلة الوزارة .