تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، أمس الجمعة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتوقيف 17 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، "تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر العاصمة) يوم الجمعة 14 أوت 2020، في حدود الساعة منتصف الليل وثلاثين دقيقة (00:30) ، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر، وتوقيف سبعة عشرة (17) شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث كان يقودهم سبعة (07) أشخاص منظمين لرحلة الهجرة غير الشرعية على متن قارب صيد ذي قوة دفع عالية".

وأضاف أن "بداية وقائع القضية جاءت على إثر تلقي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة لمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص ينوون تنظيم رحلة هجرة غير شرعية عبر منفذ بحري، انطلاقا من شاطئ الرمال الذهبية ببلدية زرالدة".

وفور تلقي المعلومة، تم وضع "خطة محكمة لرصد وتتبع تحركات عناصر هذه الشبكة، وتشكيل دورية تضم الوحدات التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، تنقلت إلى عين المكان، أين تمت إحاطة وتطويق الأحراش التي كان يتخذها عناصر الشبكة للاختباء، حيث تم إلقاء القبض على جميع عناصرها وعددهم سبعة عشر (17) ومن ثمة إحباط العملية".

كما أسفر التفتيش الدقيق لمزرعة محاذية للشاطئ على "حجز قارب صيد بطول ستة (06) أمتار مجهز بمحرك، إضافة إلى 15 دلوا بسعة 30 لترا معبأة بـ 450 لترا من البنزين، 04 لتر من زيت المحركات، دراجة نارية، 13 صدرية نجدة، عجلتين (02) مطاطيتين، ثلاث (03) ألبسة غطس، ألعاب نارية تستخدم للنجدة، متمثلة في 10 شماريخ دخانية إشارية، جهاز تحديد المواقع وبوصلة للملاحة البحرية، ملابس مختلفة، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية يقدر بـ 95,100 و 1.050 أورو". وقد كشف التحقيق مع عناصر هذه الشبكة عن حقيقة أنهم "كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، وعن كل الإجراءات التحضيرية التي باشرها مدبرو العملية منذ أيام".

ولفت البيان إلى أنه "بعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم عناصر الشبكة وعلى رأسهم مدبرو رحلة الهجرة غير الشرعية، أمام الجهات القضائية المختصة".

كما تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالغزوات بولاية تلمسان أول أمس الخميس بالتنسيق مع حراس السواحل بالغزوات من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر حيث تم توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 31 سنة كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بقيادة منظم الرحلة على متن قارب ذي قوة دفع عالية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للقيادة العامة للدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالغزوات تلقت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتنظيم رحلة هجرة غير شرعية عبر منفذ بحري انطلاقا من أحد شواطئ دائرة الغزوات، مما أدى إلى تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم وحجز قارب مطاطي بطول 7 أمتار وعرض 4 أمتار، مزود بمحرك بقوة 250 حصان، إضافة إلى 430 لتر من البنزين. وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق معمق في القضية في انتظار تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.