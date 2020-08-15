كشف اليوم السبت، وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي عن شروع دائرته الوزارية في تحضير ملف انجاز ميناء الحمدانية تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال أشغال مجلس الوزراء المنعقد أواخر شهر جوان ، مشيرا إلى مباشرة اتصالات مع المقاولات وشركات الانجاز، على أن يتم عرض الملف على الرئيس أواخر شهر سبتمبر.

وأوضح وزير الأشغال العمومية في تصريحات صحفية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لقطاعه بولاية تيبازة أنه ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية لتحضير ملف مشروع ميناء الوسط بالحمدانية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 جوان الماضي، يتم التحضير للملف حتى يقدم في الموعد وصرح " وفق تعليمة رئيس الجمهورية لتحضير ملف ميناء الوسط بالحمدانية، زرنا ولاية تيبازة في 22 جوان وكان لدينا مجلس وزراء في 28 جوان أسدى خلال رئيس الجمهورية تعليمات لنا مع الوزير الأول لنحضر ملف ميناء الحمدانية "

وأضاف " حاليا نقوم بالمجهود الكافي حتى نكون في الموعد بخصوص التزامنا مع رئيس الجمهورية".

وتابع الوزير "شرعنا في تحضير الملف والاتصال بالمقاولات وشركات الإنجاز، وسنعرض الملف وما وصل إليه على الرئيس أواخر شهر سبتمبر ".

من جهة ثانية، أكد الوزير فاروق شيعلي على ضرورة إتمام أشغال مشروع تفادي مدينة شرشال قبل شهر نوفمبر، لافتا إلى أن المشروع بلغ نسبة انجاز تقدر بـ 97 بالمائة في انتظار إتمام أشغال الجسر رقم 06 الذي تسبب في تأخر المشروع، حيث أكد على القائمين على الشركة الصينية المكلفة بالمشروع " سي. أس. أو. سي" على ضرورة إتمام الأشغال بمضاعفة عدد العمال، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات في هذا الجانب وصادقت على القوائم الخاصة بالعمال الصينيين لجلبهم.

كما أشرف الوزير خلال الزيارة على تدشين المحول الجنوبي نحو مدينة شرشال عند النقطة الكيلومترية رقم 8، وكذا مشروع حماية جرف ميناء تيبازة.