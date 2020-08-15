أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت تعليمة تتضمن توجيهات من أجل التكفل البيداغوجي والنفسي بالتلاميذ المترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا قبل وأثناء الامتحانين.

ومن شأن هذه التعليمة الموجهة إلى الأساتذة ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، توضيح كيفيات المراجعة والتحضير البيداغوجي ومنهجية المرافقة النفسية وهي تهدف إلى مرافقة التلاميذ المعنيين ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم قبل و/أو أثناء إجراء الامتحان، والتقليص من الضغوط التي تعيق أداءهم وتقلل من فرصهم في النجاح.

وتجسدت ذات التعليمة في شكل ثلاث بطاقات تقنية تبرز الأولى (التكفل البيداغوجي) كيفية مرافقة التلاميذ في المذاكرة والمراجعة للاستعداد للامتحان حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة المرافقة النفسية للتلاميذ المترشحين أثناء اجتياز الامتحان واسترجاع ثقتهم بأنفسهم من خلال تهوين الامتحان وتقديم المساعدة النفسية للذين يعانون من صعوبات نفسية (خوف، قلق، اكتئاب، إحباط...). كما تمت الإشارة إلى مساعدة التلاميذ على التركيز لاسترجاع المعلومات في حالة النسيان وطمأنتهم ومساعدتهم على الاسترخاء وتقديم لهم الدعم المعنوي للنجاح في الامتحان. وتسري هذه الإجراءات ابتداء من 25 أغسطس الجاري إلى غاية بداية إجراء الامتحانين.

وتتعلق البطاقة الثانية بالتكفل النفسي بالمترشحين للامتحان قبل الإجراء والهدف من العملية - حسب التعليمة- هو تدعيم ثقة التلاميذ بأنفسهم ومساعدتهم على تجاوز بعض الضغوطات النفسية كالقلق والخوف من الامتحان وتقديم توجيهات خاصة بكيفية التعامل مع أسئلة الامتحان (اختيار الموضوع، قراءة الأسئلة، وضع مخطط للإجابة، التدرج في الأسئلة من السهل إلى الصعب، استعمال الأوراق المسودة، الكتابة بخط واضح، استغلال كل وقت الامتحان، مراجعة ورقة الامتحان...).

وتسعى الوصاية من وراء هذه الإجراءات إلى تقديم نصائح لأولياء التلاميذ لتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائهم وتوفير المناخ الملائم لهم والتقليص من حدة القلق لديهم و الإصغاء إلى مشاكل التلاميذ قصد مساعدتهم على إيجاد حلول لها. وتتبع الجهات المعنية في هذا الإطار عدة أساليب للتدخل منها المقابلة الإرشادية (الفردية والجماعية) و التدريب على الاسترخاء والحديث الايجابي مع الذات والتوقف عن استخدام التعليقات السلبية للقلق عند التحدث مع النفس...

وبخصوص البطاقة الثالثة فهي ذات الصلة بكيفية التكفل النفسي بالمترشحين أثناء إجراء الامتحان حيث يرجى منها المقابلة الإرشادية النصف موجهة (مقابلة سريعة فعالة مع ضرورة أخذ الوقت بعين الاعتبار) واستعمال الاسترخاء والتفكير الايجابي ( مجموعة تقنيات تسمح بالإيحاء الذاتي كالحديث الايجابي مع المترشح) وكذا اللجوء إلى تقنية التنفس البطني أو الجوفي للمساعدة على التقليل بشكل كبير من القلق والتوتر.

يذكر أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيجرى من الإثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أما امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي فقد حدد تاريخ إجرائه من الأحد 13 إلى الخميس 17 سبتمبر 2020.