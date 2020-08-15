أشرف قائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، اليوم السبت على تنصيب العقيد بشير زير قائدا جهويا للدرك الوطني بتمنراست خلفا للعميد محمد ريكي.

وخلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بحضور السلطات العسكرية والمحلية أسدى قائد الدرك الوطني جملة من التعليمات والتوجيهات إلى مختلف الوحدات بأنواعها والتابعة للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني يحثهم فيها على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على الإجرام بشتى أنواعه.

وأكد على تعزيز دعائم العمل الجواري وتوطيد علاقة التواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم في ظل التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة مع التحلي بالقيم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة.

وأبدى العميد قواسمية بالمناسبة استعداده لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع أفراد وحدات القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بإعانته في آداء مهامه على أحسن وجه.