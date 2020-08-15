توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع، اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت وعماري، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ونجم الحادث الذي وقع بمنطقة "الزاوية" ببلدية عماري عن اصطدام بين سيارتين مما أدى إلى هلاك شخصين(51 سنة و56 سنة) بعين المكان وإصابة ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 18 شهرا و36 سنة بجروح "خطيرة"، حسبما أوضحه ذات المصدر.

وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي، وفق نفس المصالح. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث