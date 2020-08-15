احتج العشرات من زبائن البريد ومواطنين ببلدية " حاسي بحبح " شمال الولاية منتصف نهار أمس وقاموا بشل حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 المار بمحاذاة مكتب البريد حيث قام المحتجون بقطع الطريق في ظل الندرة الحادة في السيولة النقدية ووقوفهم في الطوابير الطويلة لساعات وأحيانا لأيام يترددون على المكتب وتحت أشعة الشمس الحارقة وفي زحمة تتنافى وتوجيهات الإجراءات المتخذة لمحاربة كوفيد 19،

حيث شلت حركة المرور نهائيا ما جعل السلطات المدنية والأمنية تتحرك باتجاه المحتجين لإقناعهم بالعدول عن الاحتجاج وفتح الحركة أمام مئات المركبات مقدمين وعودا بجلب أكبر كميات منها خلال الأيام القليلة لأن يوم السبت هو عطلة بالنسبة للبنوك ولا يمكن جلب الأوراق النقدية فيما طالب بعض المحتجين بمراقبة توزيع الأوراق النقدية وفتح تحقيقات ومعاينة كيفية خروجها من المكاتب البريدية على المستوى الولائي ككل لأنها تعيش نفس الأزمة .