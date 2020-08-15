فرق أعوان فرقة مكافحة الشغب بمديرية أمن ولاية تيزي وزو، اليوم السبت، وقفة تضامنية نظمتها مجموعة من الصحافيين والمحامين ومواطنين بفناء متحف مدينة تيزي وزو المقر السابق لذات المدينة مع الصحفي خالد درارني المعاقب بثلاث سنوات سجنا نافذة.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية مع خالد درارني ومعتقلي الرأي لافتات كتب عليها " أطلقوا سراح خالد درارني " " الحرية لخالد درارني " " الصحافة ليست جريمة " " الصحافة ممارسة ليست بطاقة " كما رددوا شعار "صحافة حرة وديمقراطية قبل أن يفاجئهم أعوان مكافحة الشغب الذين طالبوا منهم إخلاء المكان وانسحبوا من المكان بهدوء تفاديا للدخول في مناوشات مع قوات الأمن.