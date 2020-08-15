توفي 10 أشخاص وأصيب 338 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة جراء 261 حادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أنه تم خلال نفس الفترة، تسجيل 05 وفيات غرقا على مستوى ولاية الشلف بوفاة شخصين يبلغان من العمر 25 و32 سنة غرقا في البحر بشاطئ دشيرة 01 ببلدية الدهرة، وولاية سكيكدة بوفاة شخصين يبلغان من العمر 15 و17 سنة غرقا الأول بشاطئ العربي بن المهيدي ببلدية الفلفلة والثاني ببلدية الرميلة 2 ببلدية المرسى، وولاية سعيدة بوفاة شخص يبلغ من العمر 15 سنة غرقا في بركة مائية في المكان المسمى قرية المعطى ببلدية يوب، وتم تحويل الضحايا لمصالح حفظ الجثث بالمستشفيات المحلية.

إلى جانب هذا، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 92 حريقا منها 43 حريق غابة، 21 حريق أدغال، 15 حريق حشائش وأحراش، 16 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 1775 هكتار من الغابات، 631 هكتار من الأدغال، 443 هكتار من الحشائش وكذا 1210 حزمة تبن و1005 شجرة مثمرة محروقة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية أن التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحداتها مكن من إنقاذ وحماية الآلاف من هكتارات الغطاء النباتي، بالإضافة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 102 عملية تحسيسية عبر 25 ولاية ( 80 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 220 عملية تعقيم عبر 30 ولاية (90 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 860 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 116 سيارة إسعاف و138 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 24 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 08 ولايات الذين تم إجلائهم: الجزائر، تيزي وزو، مستغانم، وهران، قسنطينة، بومرداس، عنابة وولاية الوادي.