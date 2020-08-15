قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، إن مجمل الانتقادات الموجهة للقاح الروسي تتعلق بضرورة أن علينا نشر "كافة البيانات الخاصة باللقاح ونشر معلومات أكثر عن الدراسة والتجارب بخصوصه".

واستطرد موراشكو قائلا: "سنقوم بنشر نتائج الدراسات السريرية وما قبل السريرية قريبا جدا".

وأوضح: "ربما سنبدأ يوم الإثنين بنشر هذه المعلومات للعالم". وأضاف: "الكثير لا يعرفون أن المنصة الحيوية التي جرى تطبيق اللقاح الجديد عليها، قد استخدمت سابقا في إنتاج 6 عقاقير. " "وفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

وفقا لوزارة الصحة، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين".