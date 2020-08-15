تمكن عناصر الأمن الولائي لوهران من توقيف مرقي عقاري متورط في قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بعد إيهام ضحاياه بالحصول على سكنات ترقوية مقابل مبالغ مالية معتبرة، حسبما علم اليوم السبت من ذات السلك الأمني. وجاءت عملية التوقيف بناء على شكوى تقدم بها الضحايا الذين يتجاوز عددهم الـ 30 شخصا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أحد المرقين العقاريين الذي وعدهم ببيع سكنات ترقوية مقابل دفعات مالية مسبقة تراوحت قيمتها ما بين 2 مليون دج و5.7 مليون دج مع تسليمهم عقود مؤقتة وهمية.

ومن بين عمليات النصب التي كان يستعملها المرقي العقاري هي بيع شقة واحدة لأكثر من شخص حيث بلغ عدد الضحايا الذين تم سماعهم على محاضر رسمية 12 شخصا، كما أشير إليه. وقد باشرت ذات المصالح تحرياتها المعمقة ليتم توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 54 سنة. وقد تم تحرير ضده إجراء قضائي أحيل بموجبه أمام العدالة حيث صدر في حقه أمر بالإيداع، وفق نفس المصدر.