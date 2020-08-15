اقدم سكان حي لارموط بتبسة مساء اليوم السبت على غلق الشارع الرئيسي الشهيدة بلعريبي الصغيرة على خلفية ازمة عطش حادة تعيشها اكثر من 100 الف نسمة اين كشف المحتجون عن غياب المياه عن الحنفيات لأكثر من شهر كامل بالرغم من الحاجة الملحة والنظافة للوقاية في ظل انتشار وباء كورونا.وقد بذل عناصر الشرطة كل المجهودات في اقناع المحتجين بفتح الطريق بعد وعود بتسوية عذه الازمة بظاية من ليلة الاحد غير ان المحتجين اصروا على مواصلة الحركة الاحتجاجية على خلفية وعود سابقة لم تجسد.

ويناشد السكان الوالي التحرك العاجل قبل انفجار اجتماعي وشيك اذا ما استمرت ازمة العطش الذي يفتك بعدة احياء قي تبسة.