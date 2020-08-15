سجلت الجزائر 469 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما كشفت لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وبهذا يواصل عدد الحالات اليومية منحاه التنازلي في الآونة الأخيرة، حيث تم تسجيل أقل من 500 إصابة لليوم السادس على التوالي.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ شهر فيفري الماضي إلى 38133 حالة.

كما كشفت نفس اللجنة عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" ما رفع العدد الإجمالي إلى 1360 وفاة.

فيما يخص حالات التعافي فقد بلغ عددها الإجمالي 26644 منها 336 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.