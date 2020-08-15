تشرع المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بداية من يوم غد الأحد، في سلسلة من المحادثات مع مختلف الاتحاديات الرياضية من بينها كرة القدم، تحسبا لاستئناف التدريبات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة بتعليمات من الوزير سيد علي خالدي، إلى ربح الوقت في انتظار تلقي الضوء الأخضر من السلطات المختصة من أجل اتخاذ قرار استئناف التدريبات والنشاطات الرياضة وإعادة فتح مختلف المنشآت الرياضية (ملاعب، قاعات متعددة الرياضات، مسابح...).

وبالإضافة إلى خطة العمل التي ستعتمدها مختلف الاتحاديات إلى غاية نهاية السنة الجارية، ستتضمن المحادثات مع المديرية العامة للرياضة، استئناف المنافسات ومناقشة البروتكول الصحي الذي يتم إعداده من طرف المركز الوطني لطب الرياضة، اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة "كوفيد-19" والاتحاديات الرياضية.