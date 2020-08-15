أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن انضباط المصلين والتزامهم بالإجراءات الصحية والوقائية من جائحة كورونا "سيعجل" بإعادة الفتح الكلي للمساجد.

وأوضح بلمهدي في تصريح له خلال إشرافه على إعادة افتتاح مسجد خالد العربي ببلدية هراوة أمام المصلين وآداء صلاة الظهر فيه بأن "انضباط رواد المساجد و التزامهم بالإجراءات الصحية والوقائية سيعجل بإعادة الفتح الكلي لكل مساجد الجمهورية".

وأشاد الوزير بالالتزام والسلوك "القويم" الذي أبداه رواد المساجد على صلاة فجر اليوم عبر الـ 19 ولاية التي لا تخضع للحجر الصحي مشيرا إلى أنه وصلته "رسائل مطمئنة عن تفاعل المصلين مع البروتوكول الصحي بحمل معهم المطهرات والكمامات والسجدات".

يذكر أن 429 مسجد بالجزائر العاصمة معنية بإعادة الفتح ابتداء من اليوم السبت وذلك تبعا للرفع التدريجي للحجر الصحي و ضمن للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بإعادة فتح المساجد بشروط وتدابير وقائية في إطار مكافحة وباء كورونا "كوفيد19".