بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 38133 حالة، منها 469 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم السبت.

ولم تسجل 14 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت الجزائر العاصمة أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ69 إصابة تليها وهران بـ64 إصابة ثم البليدة بـ45 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3992 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3040 حالة ثم البليدة بـ2853 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3992 (+69)

وهران: 3040 (+64)

البليدة: 2853 (+45)

سطيف: 2746 (+11)

قسنطينة: 1356 (+8)

باتنة: 1226 (+0)

بجاية: 1204 (+3)

ورقلة: 1168 (+24)

تيبازة: 1089 (+18)

الجلفة: 1028 (+15)

بسكرة: 1010 (+4)

المسيلة: 993 (+0)

الوادي: 986 (+10)

البويرة: 913 (+27)

عنابة: 851 (+24)

تلمسان: 846 (+15)

تيارت: 802 (+6)

المدية: 655 (+4)

عين الدفلى: 637 (+12)

تبسة: 608 (+16)

بومرداس: 606 (+0)

الأغواط: 603 (+5)

مستغانم: 589 (+10)

أدرار: 582 (+11)

عين تموشنت: 564 (+4)

خنشلة: 561 (+0)

أم البواقي: 555 (+7)

تيزي وزو: 555 (+0)

جيجل: 458 (+14)

قالمة: 416 (+8)

غرداية: 399 (+0)

برج بوعريريج: 397 (+3)

سكيكدة: 372 (+6)

سيدي بلعباس: 358 (+2)

تيسمسيلت: 337 (+1)

معـسكر: 321 (+0)

ميلة: 319 (+0)

بشار: 314 (+0)

سوق أهراس: 274 (+5)

نعامة: 247 (+0)

البيض: 231 (+6)

الطارف: 199 (+7)

تمنراست: 192 (+0)

الشلف: 188 (+0)

تندوف: 165 (+4)

غليزان: 154 (+2)

إليزي: 113 (+0)

سعيدة: 61 (+0)