أكدت موريتانيا، اليوم السبت، دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها الوطنية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

ويأتي هذا البيان الذي نقلته وكالة موريتانيا للأنباء بعد 48 ساعة من إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها الدبلوماسية بصفة رسمية مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية.



وجاء في نص البيان "إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقديرا منها لروابط الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثقة منها في حكمة وحسن تقدير قيادتها وما قدمته من تضحيات كبيرة وخدمات جليلة لصالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديدا، لتؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة".

وأضاف البيان " ثقتنا مطلقة في قيادة دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، وأنها ستراعي في أي موقف تتخذه مصالح الآمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته وهو يرزح تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".