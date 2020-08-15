تدخلت زوال اليوم فرق التدخل التابعة لوحدة القطاع عين ياقوت مدعومة بالوحدة الرئيسية، المعذر،سريانة، وبعض آليات الرتل المتنقل من أجل إخماد حريق شب في محرك قاطرة خاصة بنقل الأنابيب والمحروقات، وهذا بالمكان المسمى أولاد عاشور ببلدية عين ياقوت شمال ولاية باتنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة فقد تم هذا تسخير، كإجراء احترازي تفاديا انتقال ألسنة اللهب للعربات المملوءة بالوقود، 08 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف، بتعداد 33 عون تدخل بمختلف الرتب.

للإشارة فإن القطار يتكون من 20 عربة من بينها 14 خاصة بنقل الوقود.