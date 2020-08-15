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قفز رجل في أستراليا من على لوح تزلج لينقض على سمكة قرش، كانت تهاجم زوجته، وسدد عدة لكمات للسمكة حتى أفلتت الزوجة، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت شانتال دويل، البالغة من العمر 35 عاما، تمارس رياضة التزلج على الماء قبالة بلدة بورت ماكواري في نيوساوث ويلز، حين تعرضت للهجوم.

وسدد زوجها، مارك رابلي، لكمات متتابعة للسمكة إلى أن أفلتت الزوجة، ثم ساعدها على الوصول إلى الشاطئ.

ونُقلت الزوجة جوا إلى مستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة في ساقها اليمنى. وترقد دويل في المستشفى في حالة مستقرة بعدما خضعت لجراحة.

ونسبت صحيفة "بورت ماكاري نيوز" إلى خبراء القول إنهم يعتقدون أن دويل تعرضت لهجوم من إحدى أسماك القرش الأبيض، يصل طولها إلى ثلاثة أمتار.

وأثنى رئيس خدمة إنقاذ المتزلجين على الماء، ستيفن بيرز، على الزوج لسرعة تصرفه، وقال لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد "لقد قفز من لوح التزلج على سمكة القرش وبدأ يضربها لإجبارها على إطلاق زوجته، ثم ساعد الزوجة على الوصول إلى الشاطئ. لقد كان هذا عملا بطوليا".

وقال المفتش أندرو بيفرلي، من خدمة الإسعاف، إن أشخاصا على الشاطئ قدموا الإسعافات الأولية لدويل قبل وصول فريق الإسعاف.

وأضاف "قام الناس الحاضرون في مكان الحادث بعمل رائع يستحق الثناء".

وقال إن هذا كان ثالث هجوم كبير لأسماك القرش في تلك المنطقة من الساحل في الأشهر القليلة الماضية.