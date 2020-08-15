انطلقت اليوم القافلة الشبانية للتوعوية و التحسيس التي ستجوب جميع بلديات ولايات الغرب الجزائري بإشراف من المنظمة الجزائرية للبيئة و المواطنة، وتهدف تحسيس المجتمع المدني بخطورة الجائحة والإلتزام بالتدابير الوقائية، كما تهدف هذه القافلة ايضا إلى المساهمة في عملية تعقيم المساجد التي فتحت أبوابها اليوم.

حملت القافلة حسب تصريح الأمين العام للمنظمة السيد عفان سفيان شعار " وعينا_يحمينا"، وتقرر التفكير في تنظيمها بعد تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي، وهو الإجراء الذي اتخذ في إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي باشرته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا، وتخفيف تبعاتها وآثارها على المواطنين.

وكشف السيد عفان أنه في إطار نشاطات المنظمة الجزائرية للبيئة و المواطنة، في المساهمة لمحاربة جائحة كورونا وتزامنا مع اليوم الدولي للشباب انطلقت القافلة الشبانية للتوعوية و التحسيس من ولا ية سيدي بلعباس بإشراف من السلطات المحلية ومنتخبي المجلس الشعبي الولائي والبلدي ، لتجوب بلديات ولاية سيدي بلعباس، مضيفا أن هذه القافلة ستجوب جميع بلديات ولايات الغرب الجزائري.

و أشار عفان أن هذه القافلة الشبانية للتوعية والتحسيس تأتي في إطار دعم جهود السلطات العليا للبلاد في مكافحة الجائحة التي مست وطننا الحبيب، وبصمة نطبعها كفاعلي مجتمع مدني عبر مختلف مكاتبنا الولائية، هذه البصمة هي تلبية لنداء الوطن حبا منا فيه وتكملة لرسالة الشهداء من حملونا هذه الأمانة الغالية التي لابد ان نحفظها ونصونها، نحن اليوم مجندين لها من اجل الوطن اولا وثانيا وأبدا، هذا الوطن الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد لن نبخله بوقتنا وكل ما نملكه.

ومن المقرر حسب عفان أن تختتم هذه القافلة فعالياتها في اليوم الوطني للمجاهد أي 20 أوت الجاري، على أن تتواصل في برنامج آخر يتزامن مع الدخول الإجتماعي والمهني 2020-2021 .