قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينة، عيسى بلخضر، إن قرار الفتح التدريجي للمساجد والزوايا بعد أشر من الغلق الاحترازي بسبب تفشي فيروس كورونا جاء بعد استشارة واسعة أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع مختلف الهيئات الصحية والدينية و التأكد من جاهزية القائمين على دور العبادة على تنظيم هذه العملية.



وأضاف عيسى بلخضر لدى حضوره أول صلاة جماعة بالزاوية الهبرية البلقايدية في الجزائر العاصمة اليوم السبت، إن الفتح التدريجي للمساجد سيكون فرصة لإبراز انضباط وكفاءة القائمين على دور العبادة و إثبات مدى تطبيق تدابير الوقاية من وباء كورونا تمهيدا للفتح الشامل لكل المساجد عبر التراب الوطني.





