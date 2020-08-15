قدم الهلال الأحمر الجزائري شحنة مساعدات قدرت بـ 28 طنًا، شملت مواد غذائية متنوعة ومياه معدنية، لفائدة سكان مناطق الظل بولاية تندوف.



وتكفل بنقل هذه المساعدات طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى بإتجاه بمطار تندوف “الشهيد الرائد فراج”، حاملة على متنها شحنة مساعدات بوزن (28) طنًا، متمثلة في مواد غذائية متنوعة ومياه معدنية، مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة سكان مناطق الظل بولاية تندوف.