حقق أولمبيك ليون الفرنسي فوزا كبيرا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ودخل محرز في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة بديلا لفرناندينيو، وكاد يساهم في منح هدف ثان للسيتيزنس في الدقيقة الـ73 بعد أن مرّر كرة سانحة إلى جيسوس الذي سدد نحو مرمى ليون لكن الحارس لوبيز حولها إلى ركلة الركنية.



وبهذا الفوز، تأهل ليون إلى المربع الذهبي للبطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، وضرب موعدا ناريا في نصف النهائي مع بايرن ميونخ الألماني الذي حقق فوزا تاريخيا أمس الجمعة على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2.