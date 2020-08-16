خرج اليوم سكان بعض أحياء الضاحية الشرقية بالشط لمدينة الوادي إلى الشارع احتجاجا على تفشي الآفات الاجتماعية لا سيما الترويج والمتاجرة بالخمور والمهلوسات وكذلك أوكار الدعارة والتي تقوم بها بصورة علنية عصابات منحرفة.

وقد أضرم المحتجون النار في العجلات المطاطية وأغلقوا الشارع الرئيسي العابر لهذه الأحياء، كما رددوا شعارات تعبر عن حالة استيائهم وغضبهم مما يهدد الشباب والأطفال، منها "لا للخمور" و" لا للمهلوسات"و"لا لأوكار الدعارة".

وطالب هؤلاء السلطات العمومية بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الآفات التي أصبحت -حسبهم- تمارس بصورة علنية.

ويعتبر هذا الاحتجاج هو الثاني في ظرف يومين بعد وقفة احتجاجية مماثلة قدم خلالها سكان الأحياء نفس المطالب.

يذكر أن ظاهرة تفشي هذه الآفات الخطيرة تفاقمت مؤخرا بشكل لافت في المدن والمداشر وتسببت في حدوث جرائم القتل والسرقة والتعدي على أملاك الغير واقتحام البيوت الآمنة والتحرش بالنساء والأطفال وغيرها.

كما شهدت منابر وسائل الاعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي حملات تحسيس وتحذير من انتشار هذه الآفات التي تهدد المجتمع.