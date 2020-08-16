فوض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، لرئاسة اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، يوم غد الاثنين.

وأفاد بيان لوزارة العدل، أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع يوم غد الاثنين في دورته العادية لسنة 2020، برئاسة بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بتفويض من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وينعقد الاجتماع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة العليا.