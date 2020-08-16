أقدم عمال و موظفي الإقامة الجامعية ديدوش مراد بتيزي وزو، اليوم الأحد، على غلق الإقامة الجامعية للتعبير عن رفضهم تحويلها إلى مديرية التربية بذات الولاية طالما لم يتم إنتهاء اشغال بناء الحي الجامعي 1500 سرير بالرحاحلية كما ينص عليه بروتوكول الاتفاق الموقع من قبل الفرع النقابي للإقامة الجامعية مع مدير الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط، يوم 1جويلية المنصرم .

حسب المحتجين فإن مدير الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط راسلهم يوم 9 أوت لإشعارهم بضرورة الإسراع في عملية جرد الكلي للعتاد تحسبا لعملية غلق وتسليم الإقامة الجامعية لمديرية التربية لولاية تيزي وزو.

وحسبهم مراسلة مدير الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط، تتناقض مع بروتوكول اتفاق وقعه الفرع النقابي الممثل لعمال وموظفي الإقامة الجامعية ديدوش مراد بتيزي وزو مع المعني، عقب اجتماع ضم الطرفين يوم الفاتح شهر جويلية 2020 الذي ينص على ان تلسيم الإقامة الجامعية ديدوش مراد بتيزي وزو لمديرية التربية لولاية تيزي وزو لن يتم إلا بعد إنهاء أشغال الإقامة الجامعية 1500 سرير بالرحاحلية بوادي عيسي بتيزي وزو و.

للإشارة لدى تنقلنا إلى الإقامة الجامعية وجدنا عشرات من الطالبات المقيمات بذات الإقامة الجامعية في حيرة من أمرهن لا يدركن ماذا ينتظرهن خلال الدخول الجامعي المقبل.