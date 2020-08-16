لقي 05 أشخاص مصرعهم وأصيب 195 اخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور وقعت بمختلف ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 15 الى 16 أغسطس الحالي, كما كشف عنه اليوم الاحد بيان من مصالح الحماية المدنية .

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ( اي في ظرف 24 ساعة الاخيرة) بـ 84 عملية تحسيسية عبر 15 ولاية ( 49 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 92 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (54 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 436 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 63 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 18 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 07 ولايات الذين تم إجلائهم : الجزائر العاصمة ، تيزي وزو، مستغانم، قسنطينة ،بومرداس، عنابة، و الوادي .

من جهة أخرى تم تسجيل حالتي (02) وفاة غرقا في البحر، الأولى على مستوى ولاية تيبازة بوفاة شخص يبلغ من العمر 72 سنة غرقا في شاطئ محروس تيزيرين بلدية شرشال، والثانية سجلت بولاية وهران صبيحة اليوم على الساعة 06 و45 دقيقة خارج أوقات الحراسة بوفاة 01 شخص غرقا بشاطئ كورالاز ببلدية عين الترك.

أما على مستوى ولاية جيجل قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال جثة 01 شخص يبلغ 40 سنة كان مفقود في البحر منذ 13 اغسطس بشاطئ صخرة البلح ببلدية سيدي عبد العزيز.

وفيما يتعلق بمكافحة الحرائق أكد ذات البيان أن جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية قام خلال نفس الفترة، بإخماد 68 حريق منها 43 حريق غابة، 09 حريق أدغال، 10 حريق حشائش و أحراش ، 06 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 121 هكتار من الغابات ، 10 هكتار من الأدغال ، 160 هكتار من الحشائش وكذا 700 حزمة تبن، 1079 شجرة مثمرة و كذا 17 نخلة محروقة .