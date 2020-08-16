البليدة: احتجاج المستفيدين من حصة 200 مسكن

مجتمع
16 أغسطس 2020 () - ب.رحيم
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احتج اليوم مستفيدون من الحصة السكنية الاجتماعية 200 مسكن في الصومعة، شرق البليدة، ضد ما اعتبروه "تحايلا و غشا" في عملية القرعة لاختيار موقعهم السكني بين مفتاح أو الصومعة، داعين الوالي إلى التدخل و التحقيق في العملية، مطالبين بإعادة القرعة وإلغاء النتائج الأولى .

غضب المحتجين كشف بشأنه بعض منهم لـ " الخبر "، أن القرعة لم تكن منصفة وهم يتمسكون بإعادتها من جهة، و رفض خيار سكنهم بدائرة مفتاح، خصوصا وأن منهم أرامل و معاقين ، فضلا عن بعد الموقع عن مقرات عملهم.

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