احتج اليوم مستفيدون من الحصة السكنية الاجتماعية 200 مسكن في الصومعة، شرق البليدة، ضد ما اعتبروه "تحايلا و غشا" في عملية القرعة لاختيار موقعهم السكني بين مفتاح أو الصومعة، داعين الوالي إلى التدخل و التحقيق في العملية، مطالبين بإعادة القرعة وإلغاء النتائج الأولى .

غضب المحتجين كشف بشأنه بعض منهم لـ " الخبر "، أن القرعة لم تكن منصفة وهم يتمسكون بإعادتها من جهة، و رفض خيار سكنهم بدائرة مفتاح، خصوصا وأن منهم أرامل و معاقين ، فضلا عن بعد الموقع عن مقرات عملهم.