أحبط فجر اليوم حراس السواحل لولاية سكيكدة ، محاولة هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا أعمارهم تتراوح من 18 إلى 53 سنة ينحدرون من الجزائر العاصمة، عنابة، الطارف، سكيكدة ، وحسب مصادر عليمة فان العملية تمت اثر دورية لحراس السواحل الذين تمكنوا من إحباط هذه المحاولة في عرض البحر وحولوا الأشخاص الـ26 إلى الميناء القديم أين أحيلوا على طبيب الحماية المدنية الذي قام بفحصهم داخل مقر خفر السواحل.

وتأتي هذه المحاولة بعد إحباط الأسبوع الماضي محاولة لحوالي 21 حراقا من بينهم امرأتين ورضيع انطلقوا من سواحل الجهة الغربية هروبا الى الضفة الأخرى وبالضبط إلى جزيرة سردينيا . عباس فلوري