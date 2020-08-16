ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، والتحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد أوصى المجلس الوزاري باشراك مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي، والمشاركة المباشرة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية وخصوصا الممثليات الطلابية وجمعيات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين، لضمان الظروف المثلى لنجاح الدخول الدراسي 2021/2022، وسير الامتحانات.