تم تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38583 إصابة مؤكدة.

فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات، إلى 1370 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 373، ليرتفع إجمالا إلى 27017، وتتواجد 40 حالة في العناية المركزة.

وأضاف فورار، أن 26 ولاية، سجلت، أقل من 10 حالات، بينما سجلت 22 ولاية أكثر من 10 حالات.