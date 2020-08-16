أصدر مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، قرار الإفراج عن عون الحماية، الذي تم توقيفه بعد مناوشات بينه وبين طبيب في مستشفى بباب الوادي.

وأدانت محكمة باب الوادي، يوم الخميس، العريف بوحدة بولوغين شريف لرباس بعام سجنا نافذا مع الإيداع في القضية التي رفعها ضده طبيب إثر شجار بينهما بعد نقل الحماية المدنية لأحد المرضى لنفس المستشفى.

واحتج أعوان الحماية المدنية أمام سجن الحراش ليلة الخميس إلى الجمعة مطالبين المدير العام للحماية المدنية بالتدخل.