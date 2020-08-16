استقبل أنصار نادي برشلونة الإسباني بغضب وسخط كبيرين وعبارات قاسية على شاكلة "ارحلوا يا مرتزقة"، بمناسبة عودة فريقهم مساء السبت إلى إسبانيا، بعد ساعات من تلقيه هزيمة تاريخية أمام بايرن ميونيخ (2-8)، تسببت في "إقصاء مدو" من الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم ينتظر مشجعو النادي الكتالوني حتى عودة الفريق، وبادروا منذ الصباح بتعليق لافتات حول المدينة الرياضية للنادي التي توجه إليها اللاعبون مباشرة بعد وصولهم من المطار قادمين من العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتضمنت اللافتات عبارات قاسية، عبرت عن سخط الجماهير على كل أعضاء الفريق، ولم يستثن الهجوم اللاعبين أو المدرب أو الإدارة.

وحملت اللافتات شعارات مثل: "ارحلوا يا مرتزقة"، و"إدارة ولاعبون.. عار على تاريخ 121 سنة"، و"ترف أقل وشرف أكثر".

وتجمع المشجعون عند بوابات الخروج من المدينة الرياضية في برشلونة لمواجهة أعضاء الفريق عند مغادرتهم إلى منازلهم، وصاح أحد المشجعين قائلا "إن ما يتعين عليهم القيام به هو العمل وليس العودة إلى المنزل".

وذكرت تقارير صحفية أن معظم اللاعبين فضلوا عدم استخدام البوابات الرئيسية للخروج لتجنب الاحتكاك مع المشجعين الغاضبين.

وكانت هزيمة أمس هي الأقسى في تاريخ مشاركات النادي في أعتى المنافسات الأوروبية، ويتوقع أن تكون لها تأثيرات كبيرة على مستقبل الفريق، بداية من رحيل المدرب كيكي سيتين، وتعديلات على مستوى الإدارة، وصولا إلى تجديد دماء الفريق، والاستغناء عن خدمات كثير من اللاعبين.